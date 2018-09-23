Владимир, 23 сентября, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия опубликовала первые результаты второго тура выборов губернатора Владимирской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИКа, по результатам подсчета 5,89% голосов лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЛДПР

Действующий губернатор Светлана Орлова получает 46,58% голосов избирателей, пришедших на выборы. Напротив фамилии кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина подставили отметки чуть больше избирателей — 47,82%. При этом данные могут существенно меняться в процессе дальнейшего подсчета голосов.

ИА REGNUM напоминает, что голосование во втором туре выборов губернатора Владимирской области состоялось 23 сентября. Второй тур был назначен, так как 9 сентября ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. За Светлану Орлову тогда проголосовали 36,4% избирателей, за Владимира Сипягина — 31,2%. Явка составила 32,96%. Отметим, что 23 сентября явка оказалась существенно выше — уже к 18:00 на участки пришли 33,28% избирателей. При этом в региональный избирком поступило всего два обращения по поводу возможных нарушений. По данным представителей комиссии, они вряд ли смогут повлиять на признание результатов действительными.