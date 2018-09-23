Вашингтон, 23 сентября, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Уход политика Башара Асада с поста президента Сирии — «вопрос времени». Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад и Дональд Трамп

«Это (уход Асада с поста) вопрос времени», — сказала дипломат, отвечая на вопрос журналистов.

При этом Хейли добавила, что официальный Вашингтон не пытается вынудить Асада покинуть свой пост.

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции опроверг информацию о том, что обсуждал с главой Пентагонта убийство сирийского лидера Башара Асада.

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