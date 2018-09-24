Москва, 24 сентября, 2018, 13:47 — ИА Регнум. В Москве 23 сентября прошло одно из самых крупных не профессиональных спортивных мероприятий осени — «Абсолют Московский Марафон». По предварительным оценкам, в нем приняли участие порядка 30 тыс. человек. Несмотря на дождь, для пробежки по столице собрались марафонцы всех возрастов — от школьников до пенсионеров, и сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Финиш Елены Седовой на дистанции 10 километров

Василий Иванов ИА REGNUM Участники марафона

Василий Иванов ИА REGNUM Участники марафона

Василий Иванов ИА REGNUM Старт забега

Василий Иванов ИА REGNUM Участники марафона

Василий Иванов ИА REGNUM Участники марафона

Среди участников забега также было много иностранных гостей. Спортсмены могли выбрать одну из двух дистанций — 10 км или 42,2 км. Местом старта, финиша и вручения наград победителям стала площадь перед стадионом Лужники. Маршрут марафона прошел практически через всю Москву: от центральных улиц до набережных.

Василий Иванов ИА REGNUM Старт забега

Василий Иванов ИА REGNUM Старт забега

Василий Иванов ИА REGNUM Участники марафона

Василий Иванов ИА REGNUM Участники марафона на старте

Василий Иванов ИА REGNUM «Абсолют Московский марафон»

«Абсолют Московский Марафон» является частью мероприятий Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршруты 42,2 км и 10 км сертифицируются международной организацией с 2013 года.

Василий Иванов ИА REGNUM Финиш заезда на хендбайках и гоночных колясках

Василий Иванов ИА REGNUM Старт заезда на хендбайках и гоночных колясках

Василий Иванов ИА REGNUM Участники марафона

Основными номинациями в соревнованиях стали: 10 км первенство (1 — Елена Седова/ Дмитрий Сафронов, 2 — Юлия Конякина/ Сергей Конякин, 3 — Наталья Захарова/ Михаил Звягинцев); 42,2 км — корпоративная эстафета, победителями в которой стали три команды компании «Роснефть» — Роснефть 1, Роснефть Ангара, Роснефть 2; абсолютное первенство, включающая в себя 6 призовых мест для мужчин (1-ое место Степан Киселев, 2 — Алексей Трошкин, 3 — Артем Аплачкин) и женщин (1-ое место Сардана Трофимова, 2 — Татьяна Архипова, 3 — Мария Осокина); также участники сегодняшнего марафона боролись за кубок России в беге по шоссе на дистанцию 42 км 195 м (1-ое место Артем Аплачкин / Сардана Трофимова, 2 — Татьяна Архипова/ Сергей Попов, 3 — Мария Осокина/ Михаил Кульков); помимо этого, в рамках мероприятия прошел заезд на хендбайках (1-ое место Светлана Мошкович/ Александр Давидович, 2 — Анна Жесткова/ Руслан Кузнецов, 3 — Алеся Гусарова/ Иван Парфелюк) и спортивных гоночных колясках (1-ое место Наталья Рыжова/ Виталий Гриценко, 2 — Вероника Доронина/Рустам Аминов, 3 — Арсен Курбанов). Награждал победителей лично директор забега, Дмитрий Тарасов, давший интервью многим телеканалам еще перед стартом.

Василий Иванов ИА REGNUM Финиш Степана Киселёва компании «Роснефть» на дистанции 42 километра

Василий Иванов ИА REGNUM Финиш дистанции 42 километра

Василий Иванов ИА REGNUM Финиш дистанции 42 километра

Василий Иванов ИА REGNUM Встреча на финише

Василий Иванов ИА REGNUM Финиш десятикилометровой дистанции

Василий Иванов ИА REGNUM Финиш

Активную поддержку в проведении марафона оказал департамент спорта и туризма города Москвы, при участии различных спортивных и благотворительных организаций (Фонд поддержки инвалидов, Abbott World Marathon Majors), а также проекта правительства Москвы «Активный гражданин».

Василий Иванов ИА REGNUM «Абсолют Московский марафон»

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 16 сентября прошел Осенний велопарад, давший старт Европейской неделе мобильности. Участники заезда стартовали у ВДНХ и финишировали у парка «Красная Пресня», протяженность велосипедного маршрута составила 30 км.