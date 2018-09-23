Москва, 23 сентября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. В обоих регионах самым главным итогом сегодняшнего является то, что сохранен курс на честность и прозрачность выборов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Неважно, какие интересы у экономических и политических групп, важно сохранить доверие к прозрачности избирательной системы», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Мы можем говорить пока только о нарушениях. Сложно сравнивать Хабаровский край с Владимирской областью. И политически, и географически это совсем разные регионы, но, по крайней мере, по Хабаровскому краю мы можем сказать уверенно, что голосовали в первую очередь против действующего губернатора. То есть не за кандидата от ЛДПР, а именно против действующего губернатора, выбирая более молодого, менее опытного, и в какой-то степени по принципу «Назло бабушке отморожу уши». Но это определенный сигнал о том, что надо проводить ротацию губернаторского корпуса», — подчеркнул политолог.

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В свою очередь вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отметила сложность прошедшей кампании во Владимирской области для Светланы Орловой.

«По Владимирской области пока рано спешить с выводами, по данным exit-poll разрыв небольшой. Совершенно точно, что для Светланы Орловой это была сложная компания, учитывая результаты первого тура. Достаточно вспомнить видеобращение, с которым она выступила перед избирателями между турами. Это тоже было для нее непростым шагом, но она обозначила, что признала свои ошибки, и готова работать по-другому. Кампанию она провела неплохо. И, конечно, скандалов по сравнению с Хабаровским краем практически не было. Это, конечно, довольно хорошо говорит о политическом процессе в регионе», — подчеркнула Анна Федорова.

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