Окленд, Новая Зеландия, 23 сентября, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Клубнику австралийского торгового бренда Choice изъяли из сети супермаркетов в Новой Зеландии после того, как в одной из партий ягод были обнаружены иголки, сообщает 23 сентября телеканал ABC.

Булавки

Сообщается, что швейные иглы были найдены в клубнике одного из супермаркетов новозеландского города Окленд. Представители сети супермаркетов заявили, что уже связались с властями Новой Зеландии и Австралии по поводу данного инцидента.

Кроме того, была снята с продажи оставшаяся часть клубники в магазинах страны. Властями было сделано предупреждение покупателям о необходимости разрезать ягоды перед употреблением. Покупатели также могут вернуть уже купленные ягоды в магазин.

Напомним, что на прошлой неделе в Австралии было начато федеральное расследование в связи с обнаружением швейных игл и булавок в ягодах клубники от семи австралийских производителей. Позднее иголки были обнаружены в банане и яблоке. Один человек был госпитализирован после того, как проглотил клубнику с иглой. Власти пообещали выплатить 70 тысяч долларов за информацию о злоумышленнике, подкладывающем иглы.

Также сообщалось, что сеть супермаркетов изъяла швейные иглы из продажи в магазинах своей сети на территории Австралии.