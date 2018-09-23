Париж, 23 сентября, 2018, 17:50 — ИА Регнум. 23 сентября на стадионе «Роазон Парк» был разыгран матч между коллективами «Ренн» и «Пари Сен-Жермен» в рамках 6-го тура французской Лиги 1. Матч завершился волевой победой парижан.

S. Plaine Стадион «Роазон Парк»

Первый мяч на 12-й минуте матча в свои ворота забил опорный полузащитник национальной сборной Франции Адриен Рабио — 1:0. Под занавес первой половины аргентинский вингер Анхель Ди Мария вновь сделал счет равным мощным ударом из-за штрафной площадки — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Юлиан Дракслер. На 61-й минуте Томас Менье вывел парижан вперед — 1:2. Под занавес матча Эрик Чупо-Мотинг снял все вопросы об исходе противостояние — 1:3.

Статистика матча («Ренн"/"ПСЖ»)

Удары 10/13

Удары в створ 4/5

Процент владения 52%/48%

Нарушения правил 7/17

Угловые 8/4

Набрав 18 очков «Пари Сен-Жермен» одержал 6-ю подряд победу в Лиге 1 и укрепился на первом месте. «Ренн» с 7-ю очками остался на 12-й строчке.

Стартовые составы на матч:

«Ренн»: Коубек, Да Сильва, Мешер, Бенсебайни, Траоре, Гренье, Леа Силики, Андре, Сарр, Ньянг, Буриго.

Запас: Зеффане, Сьебатшо, Дьялло, Бен Арфа, дель Кастильо, Гелин, Поа.

Главный тренер: Сабри Лямуши.

«ПСЖ»: Буффон, Кимпембе, Менье, Маркиньос, Бернат, Ди Мария, Верратти, Рабио, Кавани, Неймар, Дракслер.

Запас: Кере, Силва, Диаби, Нсоки, Сибуа, Чупо-Моитнг, Нкунку.

Главный тренер: Томас Тухель.

Арбитр: Бен Эль Хаджи.

Предупреждения: Дракслер — 18, Бенсебайни — 19, Бернат — 63, Рабио — 77, Траоре — 90+1.

Голы: Рабио (авг) 12 — 1:0, Ди Мария 45 — 1:1, Менье 61 — 1:2, Чупо-Мотинг 81 — 1:3.