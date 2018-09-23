Чехия упростит получение паспорта потомкам граждан Чехословакии
Прага, 23 сентября, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Власти Чехии могут упростить процедуру получения гражданства страны для потомков граждан Чехословакии, сообщила пресс-служба правительства Чехии 19 сентября на официальном сайте.
Чешский паспорт
Если поправку одобрит чешский парламент, право оформить гражданство по упрощённой процедуре получат дети и внуки граждан Чехословакии.
Отметим, что украинское Закарпатье входило в состав Чехословакии с 1919 по 1938 годы.
Напомним, ранее представитель Закарпатской государственной областной администрации Ярослав Галас заявил, что Венгрия с 2011 года раздаёт свои паспорта жителям региона. Чиновника удивило возмущение Киева этим фактом.
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