Энергодар, Украина, 23 сентября, 2018, 17:49 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС возникла поломка, из-за чего от сети был отключен второй энергоблок, сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом» 23 сентября на официальном сайте.

DENAMAX Запорожская АЭС

Сотрудники станции обнаружили дефект на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3. Ориентировочно ремонт займёт пять дней и завершится 28 сентября.

«В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока… Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне — 8−12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону», — сообщили в энергокомпании.

Напомним, 8 сентября для проведения планового ремонта был отключен первый энергоблок Запорожской АЭС.

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