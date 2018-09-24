Киев, 24 сентября, 2018, 05:22 — ИА Регнум. За последние четыре года число паломников в Почаевскую лавру снизилось, сообщает тернопольское издание «За Забручем». Примечательно, что эта статистика относится как к русским паломникам, так и к украинским, воспринимающим лавру в качестве форпоста Русского мира. Почему так происходит и как действует в сложившихся обстоятельствах сама лавра, пишет в своем обзоре украинских СМИ редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Борис Мавлютов Почаевская лавра. Троицкий собор

Монастырь усилил охрану, на его территории — как и в других церквях Московского патриархата в городе Почаеве — не видно украинских флагов: по словам охранника, Церковь вне политики и государства. Депутат горсовета Почаева Николай Замковский полагает, что томос об автокефалии вызвал бы сопротивление; в самом городе, из 8000 жителей которого многие работают в лавре, большинство жителей посещают богослужения, при том некоторые из числа молодежи, слушающей проповеди, отмечают неприятие, которое вызывает у них унижение Украины и то, что при разговоре о ситуации в Донбассе не вспоминают «украинских героев».

Тем временем черновицкое издание BukNews пишет, что своими действиями Константинопольский патриарх Варфоломей именно развязывает, а не разрубает гордиев узел, а сами действия являются «Божьей истиной, которая избавит от московской лжи».

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