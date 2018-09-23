Киншаса, 23 сентября, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Согласно последнему докладу ООН, в августе в Демократической Республике Конго (ДРК) было зарегистрировано 620 случаев нарушения прав человека, включая запугивание населения, незаконные аресты, убийства. Государственные органы обвиняются в 66 процентах случаев нарушения прав человека.

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По информации новостного агентства RFI Kiswahili, количество подобных случаев увеличилось в два раза с июля. Объясняется это накалом политической обстановки в стране накануне предстоящих всеобщих выборов.

ООН сообщает, что с конца августа увеличилось количество случаев угроз местным гражданам. Как сообщает организация, подобные меры были применены к более чем 40 людям. 29 правозащитников и еще 10 человек были свидетелями того, как местному журналисты угрожали представители власти, что является прямым нарушением прав человека.

Кроме того, верховный комиссар по правам человека ООН отметил, что угрозами все не заканчивается, многие люди, находясь в руках местных государственных органов, умирают. Каждый день в стране один человек погибает от рук полицейских, как минимум двое умирают вследствие нападения боевиков.

По всей стране действуют вооруженные группы ополчения: на востоке — Демократические силы освобождения Руанды и отряды Май-Май, на севере — Фронт патриотического сопротивления Итури, на юге — вооруженный отряд Raia Matumboki (с суахили «возмущенные граждане»).