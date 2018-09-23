Додома, 23 сентября, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Американские специалисты предоставили государственной больнице Мухимбили в Танзании аппарат для диагностики раковых заболеваний стоимостью 135 тысяч долларов США. Теперь африканские специалисты смогут ставить диагнозы пациентам, используя современные средства.

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Главный секретарь министерства здравоохранения, общественного развития, гендерных вопросов, проблем стариков и детей Мпоки Улисубья сообщил, что аппарат позволит 18 онкологам эффективнее назначать лечение пациентам. Кроме того, благодаря сотрудничеству американских компаний, танзанийские медицинские работники смогут консультироваться по спорным вопросам с западными коллегами.

Также Улисубья упомянул, что более качественные анализы позволят избежать ошибок при постановке диагнозов, а также благодаря аппарату, по мнению главного секретаря, местные специалисты смогут проводить исследования в области раковых заболеваний.

Мпоки Улисубья отметил, что данные нововведения особенно важны сейчас, поскольку количество людей, больных раком увеличивается с каждым годом. По информации танзанийского новостного агентства Habari Leo, в 2005 году в Танзании было зарегистрировано лишь 2005 подобных случаев, то в 2017 году число больных раком достигло 43 600.

Исполнительный директор больницы Мухумбили сказал, что аппарат также позволит уменьшить очереди, ускорить процесс выявления патологий, а значит назначить своевременное лечение и начать принимать меры вовремя.