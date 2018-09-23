Лондон, 23 сентября, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Оригинал письма Галилео Галилея своему ученику Бенедетто Кастелли обнаружил доктор Сальваторе Рикардо из университета Бергамо, сообщает Nature.

Джузеппе Бертини. Галилей показывает телескоп венецианскому дожу. 1858

Сальваторе Рикардо обнаружил письмо Галилео Галилея в библиотеке Лондонского королевского общества. Письмо было неверно датировано в каталоге, поэтому затерялось на 250 лет.

Было установлено, что семистраничная рукопись является оригиналом письма Галилео Галилея своему ученику Бенедетто Кастелли, отправленного 21 декабря 1613 года. В письме Галилей высказывается в поддержку гелиоцентрической модели Коперника и утверждает, что скудные астрономические данные в Библии нельзя воспринимать буквально.

Находка показывает, что впоследствии Галилей прибегал к самоцензуре в открытой печати. Однако это не уберегло его от вызова на суд Инквизиции.

Напомним, что в 1630 году после публикации работы «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой» Галилео Галилей был вызван на суд Инквизиции по подозрению в ереси.

Инквизиция объявила Галилея виновным в распространении книги с «ложным, еретическим, противным Св. Писанию учением» о движении Земли, запретила «Диалог» и заключила Галилея в тюрьму.