Нью-Дели, 23 сентября, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Соглашение России и Индии по поставке комплексов противоракетной обороны С-400 является достаточно крупным, чтобы поставить перед администрацией США вопрос о возможном введении санкций против южно-азиатской страны. Основанием для подобных опасений является подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о возможности введения парализующих экономику санкций против стран и международных организаций, которые мешают исполнению закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», суммарная стоимость поставок российских С-400 в Индию составит 4,5 миллиардов долларов США. Санкции за схожую сделку уже были введены против Китая. Кроме того, открытым остается вопрос о возможном введении подобных мер против Турции, которая также является покупателем российского вооружения.

В ходе встречи в формате 2+2 министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что основной задачей санкций является оказание давления на Россию. Он также добавил, что они не нацелены на такие страны как Индия, в виду чего Соединенные Штаты работают над разработкой наиболее законного и приемлемого механизма имплементации положений CAATSA.