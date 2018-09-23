Иерусалим, 23 сентября, 2018, 19:54 — ИА Регнум. 21 сентября стало известно, что израильская медицинская компания Mazor Robotics продана известной американской компании Medtronics. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, сумма сделки составила $1,7 млрд. Данная сделка поможет американской компании сделать еще один шаг в развитии роботизированных систем.

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Согласно условиям договора, Mazor Robotics получит долю в американском концерне в размере 11% акций. Остальные $1,34 млрд. будут перечислены на счета израильской компании. Сделка уже была согласована руководствами обеих компаний.

Израильская компания Mazor Robotics была создана в 2011 году. За семь лет своего существования, компания запатентовала более 50 изобретений, одно из которых помогает проводить сложнейшие операции на позвоночнике.