Санкт-Петербург, 23 сентября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В Петербургском метрополитене днем 23 сентября родился ребенок. Роженице при быстрых родах оказали помощь сотрудники подземки. Об этом сообщила пресс-служба метро.

Жорж де Латур. Новорожденный. 1648

Новорожденный мальчик появился на свет на станции «Технологический институт» в 13:45 мск.

«Сейчас малыш и мама в больнице и с ними все хорошо», — подчеркнули в пресс-службе.

Там особо отметили, что сегодняшний случай родов под землей — первый за более чем полувековую историю Ленинградского-Петербургского метрополитена.