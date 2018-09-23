Младенец родился в метрополитене Петербурга
Санкт-Петербург, 23 сентября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В Петербургском метрополитене днем 23 сентября родился ребенок. Роженице при быстрых родах оказали помощь сотрудники подземки. Об этом сообщила пресс-служба метро.
Жорж де Латур. Новорожденный. 1648
Новорожденный мальчик появился на свет на станции «Технологический институт» в 13:45 мск.
«Сейчас малыш и мама в больнице и с ними все хорошо», — подчеркнули в пресс-службе.
Там особо отметили, что сегодняшний случай родов под землей — первый за более чем полувековую историю Ленинградского-Петербургского метрополитена.