Гейдельберг, Германия, 23 сентября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Один из крупнейших современных математиков Майкл Атья заявил, что представит доказательство гипотезы Римана 24 сентября на конференции Heidelberg Laureate Forum (HLF) в Гейдельбергском университете, сообщает Twitter-аккаунт конференции.

(сс) geralt Математика

Профессор Эдинбургского университета, член многих академий и лауреат множества математических наград Майкл Атья сообщил администрации конференции HLF, что готов представить доказательство гипотезы Римана.

Эта гипотеза была сформулирована немецким математиком Бернхардом Риманом в 1859 году, но до сих пор ее не удалось доказать. Математический институт Клэя включил гипотезу Римана в список из семи математических задач, получивших название «задачи тысячелетия». Институт Клэя учредил награду в 1$ млн за решение каждой из этих задач.

Отметим, что еще в 1900 году на международном конгрессе математиков в Париже Давид Гильберт представил список из 23 кардинальных проблем математики, в который вошла и гипотеза Римана. Эта задача стала единственной из списка Гильберта, перешедшей в список из семи «задач тысячелетия».

В настоящее время из «задач тысячелетия» решенной считается только гипотеза Пуанкаре. Доказательство гипотезы представил российский математик Григорий Перельман в 2003 году.