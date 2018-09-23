Тбилиси, 23 сентября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Католикос-патриарх Грузии Илия Второй надеется, что законопроект, касающийся разведения и экспорта конопли, принят не будет. Об этом он заявил на очередной воскресной проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы 23 сентября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Конопля

По мнению патриарха, правительство Грузии на этот раз учло мнение патриархии и приостановило обсуждение законопроекта в парламенте. Илия Второй верит, что правительство отзовет этот законопроект и откажется от него во имя установления мира в Грузии.

«В последнее время волнения были в народе из-за закона, который касается марихуаны. Мы должны знать, что наркотики, и в том числе марихуана, губительны для человека. Мы должны знать, что они опасны для молодежи и будущего мы попросили правительство, премьер-министра отозвать этот закон и отказаться от его принятия. Пока законопроект приостановлен. И мы надеемся, что в будущем он принят не будет», — заявил патриарх.

Как известно, правительство Грузии утвердило и представило на рассмотрение парламента пакет законопроектов, который, с одной стороны, вводил новые регуляции относительно потребления марихуаны, а с другой стороны, предусматривал возможность и условия выращивания конопли и экспорта каннабиса.

Свои намерения относительно производства и вывоза марихуаны правительство объясняло в том числе и необходимостью поддержки и развития сельского хозяйства и пополнения бюджета.

Законопроект о выращивании конопли вызвал резкий протест в обществе, который поддержала патриархия. Священнослужители даже провели акцию протеста в форме молебна на площади Свободы и обратились к властям с требованием отозвать губительный для страны законопроект.

После такой реакции общества премьер и председатель парламента заявили, что с принятием законопроекта они не спешат, отложат рассмотрение этого вопроса и проведут консультации и встречи с обществом, чтобы лучше разъяснить суть данного законопроекта.