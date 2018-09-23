Санкт-Петербург, 23 сентября, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли на рассмотрение городского парламента законопроект об увеличении шрифта надписей о сроке годности на продовольственных товарах.

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Предлагается обязать производителей к тому, чтобы данные о сроке годности продукта занимали не менее 15% от площади упаковки, а кроме того такая надпись должна быть четкой и легко читаемой.

Авторы инициативы, единороссы Денис Четырбок и Александр Кущак, считают необходимым внести соответствующие изменения в «Закон о защите прав потребителей».

В пояснительной записке депутаты отмечают, что из-за слабого зрения многие покупатели часто не различают надпись о сроке годности и рискуют купить продукты с истекшим сроком, что ставит под угрозу здоровье потребителей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на упаковках продуктов питания будет наноситься более читабельная маркировка,