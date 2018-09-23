Ереван, 23 сентября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. По положению на 14:00 (13:00 мск) на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовало 201 268 граждан или 23,72% от общего числа зарегистрированных избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центральной избирательной комиссии Армении. Отметим, что в избирательный регистр столицы включены 848 343 гражданина.

Photolure Выборы мэра Еревана

В прошлом году по положению на 14:00 в выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие 25,04% избирателей, из 842 147 человек, имеющих право на голосование.

Внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана были назначены после того, как мэр Еревана, представитель бывшей правящей Республиканской партии Армении Тарон Маркарян ушел в отставку. РПА в этих выборах не участвует.

Выборы в основном проходят без нарушений. Полиция Армении пока получила около десяти сигналов о нарушениях.

В Совет старейшин Еревана будет избрано 65 человек. Кандидат, чья партия или блок сможет получить больше половины голосов, автоматически станет градоначальником. Если ни одной партии или блоку не удастся получить такое количество голосов, то мэра Еревана тайным голосованием будет избирать Совет старейшин.

В столичной кампании участвуют 12 политических сил, которые располагаются в бюллетене в алфавитном порядке: партия «Процветающая Армения» (список возглавляет депутат Национального Собрания от блока «Царукян», глава постоянной парламентской Комиссии по европейской интеграции Наира Зограбян), блок партий «Общественность Еревана» (директор ООО «Радио ай» Анаит Тарханян), блок партий «Ереванцы» (депутат парламента от блока «Царукян», председатель правления Армянского общенационального движения Арарат Зурабян), партия «Страна абрикоса» (ее руководитель Заруи Постанджян), партия «Наследие» (ее учредитель, первый министр иностранных дел независимой Армении Раффи Ованнисян), партия «Демократический путь» (ее руководитель Мануел Гаспарян), блок партий «Мой шаг», в который входит правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна (актёр и продюсер Айк Марутян), блок партий «Свет» (министр юстиции в правительстве Пашиняна Артак Зейналян), Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн» (глава комитета лесного хозяйства минэкологии Микаел Манукян), националистическая партия «Айк» (Геворк Овсепян), Партия реформистов (Артак Аветян) и партия «Оринац еркир» (Мгер Шахгельдян).