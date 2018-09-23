Москва, 23 сентября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Победителями забега на дистанции 10 км, проходившего в рамках Московского марафона, стали Владимир Никитин у мужчин и Елена Седова у женщин, сообщает 23 сентября Sport 24.

Виктор Иванов. Эстафета на приз «Вечерней Москвы». 1947

Владимир Никитин, являющийся чемпионом России в беге на 1500 метров, прошел дистанцию с результатом 28 минут 48 секунд. Второе место занял Денис Васильев показавший время 30 минут 26 секунд, третье — Артур Бурцев, лишь немного отставший от Васильева — 30 минут 34 секунды.

У женщин на такой же дистанции соперники шли буквально «ноздря в ноздрю». Победительница у женщин — Елена Седова, показала результат 33 минуты 23 секунды. Серебряной призерке, Светлане Симаковой, не хватило всего секунды для победы — её время 33 минуты 24 секунды. Пришедшая третьей Ирина Сергеева отстала от победительницы всего лишь на 4 секунды — бронзовый результат в итоге составил 33 минуты 28 секунд.

Отметим, как ранее сообщало, победителями на классической марафонской дистанции в Москве стали Степан Киселев у мужчин и Сардана Трофимова у женщин.