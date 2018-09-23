Лондон, 23 сентября, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Дочь основателя компании-производителя игрушек Wow Toys из Британии Надима Эднан-Лаперуза Наташа умерла на борту самолёта British Airways во время рейса из Лондона в Ниццу, сообщает 23 сентября Daily Mail.

(сс) ponce_photography Сэндвич

Причиной смерти 15-летней девочки стал купленный ею в сети кафе Pret a Manger сэндвич с артишоком и оливками. Наташа съела купленный сэндвич в аэропорту перед вылетом.

Уже на борту самолёта у девочки возникла острая аллергическая реакция. Отец вколол ей две дозы антигистаминного препарата, который Наташа возила с собой на случай непредвиденных ситуаций. Но несмотря на это, девочка скончалась от остановки сердца в больнице Ниццы, куда её доставили после приземления самолёта.

Предполагается, что аллергическая реакция у девочки могла возникнуть на семена кунжута, содержащиеся в сэндвиче. Кунжут входит в число 14 аллергенов, о содержании которых в пище производители в Великобритании обязаны сообщать на упаковке. Но это правило не распространяется на еду, которая готовится на месте и продаётся в тот же день.

Отмечается, что отец девочки, Надим Эднан-Лаперуз, собирается обратиться в суд с требованием ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены. Кроме того, будет проведено расследование, устанавливающее степень готовности сотрудников авиакомпании British Airways к экстренной ситуации.

Напомним, что в начале сентября этого года во время рейса самолёта авиакомпании Jet2, следовавшего из Манчестера на Ибицу скончался от передозировки кокаином пассажир из Великобритании.