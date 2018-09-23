Москва, 23 сентября, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке члена Центральной избирательной комиссии России Василия Лихачева. Соответствующий документ опубликован сегодня, 23 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Cikrf.ru Василий Лихачев

Бывший депутат Государственной думы от КПРФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Василий Лихачев был включен в состав Центральной избирательной комиссии России в марте 2016 года по президентской квоте.

В ЦИК Лихачев курировал вопросы международного взаимодействия.

Стоит отметить, что Лихачев ранее сам заявил, что хочет покинуть пост в ЦИК, так как считает, что выполнил все поставленные перед ним задачи.

На какую работу теперь перейдёт Лихачев — не известно.