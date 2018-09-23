Пекин, 23 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над латвийской спортсменкой Анастасией Севаствовой в первом туре теннисного турнира в Ухане, сообщает 23 сентября Матч ТВ.

Tom Rae Allen Анастасия Павлюченкова

Матч продолжался 1 час 10 минут и закончился уверенной победой представительницы России со счетом по сетам 6:2, 6:3. Павлюченкова по ходу матча сделала одну подачу навылет, допустила 3 ошибки на подаче и реализовала 5 из восьми возможных брейк-пойнтов. Севаствова, в свою очередь, не сделала ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта.

Во втором туре Анастасия Павлюченкова встретится с победительницей встречи Кики Бертенс из Нидерландов с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, Кики Бертенс стала победительницей турнира WTA в Сеуле, выиграв в финале у хорватской теннисистки Айла Томлянович.