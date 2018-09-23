Петропавловск-Камчатский, 23 сентября, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Третий экологический фестиваль «Море жизни» прошёл в Петропавловске-Камчатском, сообщает 23 сентября пресс-служба администрации города.

(сс) NickJack Под водой

Фестиваль открылся шествием в защиту морских животных, в котором приняли участие тысячи человек. Они прошли в колоннах с плакатами, призывающими помочь морским обитателям и сохранить им жизнь.

Алексей Кумарьков, и.о. министра природных ресурсов и экологии Камчатского края, отметил, что в прошлом году фестивалю был присвоен статус ежегодного регионального мероприятия. Также Кумарьков подчеркнул, что темой нынешнего фестиваля является отказ от повсевместного использования пластика.

Фестиваль проходил сразу на нескольких площадках. Программа фестиваля включала в себя выставку уникальных фотографий морских животных, художественную выставку, мастер-классы и выступления творческих коллективов.

Также на одной из площадок под открытым небом демонстрировались кинофильмы о Камчатке, в лектории выступали морские биологи и путешественники, также был установлен мобильный планетарий, где желающие могли посмотреть фильмы о морских обитателях.

Для детей были организованы мастер-классы по росписи ракушек и сумок из натуральных материалов, показы тематических анимационных фильмов, уроки лепки, рисования и акагрима.

В рамках праздника прошли выступления флайбордистов, фридайверов, дайверов и сапсерферов.

Напомним, что фестиваль «Море жизни» проводится в Петропавловске-Камчатском с 2016 года. В оргкомитет мероприятия в этом году вошли представители администрации Камчатского края, Ассоциации особо охраняемых природных территорий региона и специалисты ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник».