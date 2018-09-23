Сеул, 23 сентября, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей турнира женской теннисной ассоциации (WTA), переиграв в финале хорватскую спортсменку Айлу Томлянович, сообщает 23 сентября Матч ТВ.

(сс) Steven Pisano Кики Бертенс

Матч продолжился 2 часа 23 минуты и закончился со счетом по сетам 6:4, 4:6, 6:2 в пользу голландской спортсменки. Бертенс по ходу матча сделал 11 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов. Её соперница сделала одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов.

Отметим, призовой фонд турнира в Сеуле составляет 250 тысяч долларов. Кик Бартенс получит за победу 43 тысячи долларов и 280 очков рейтинга.