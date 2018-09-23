Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Крупнейшая в мире аптечная компания Walgreens Boots Alliance (WBA) заключила договор с китайской компанией Alibaba, занимающейся интернет-коммерцией, сообщает Retail Gazette.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

Международная компания со штабом в Нью-Йорке WAB, занимающаяся управлением сетью аптек и магазинов косметики, решила выйти на китайский фармацевтический рынок с помощью гиганта интернет-коммерции Alibaba.com.

WAB рассчитывает, что ей удастся закрепиться на китайском рынке лекарственных и косметических средств, где наблюдается рост интереса к иностранным брендам.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил о низкой эффективности работы Минздрава по импортозамещению лекарств на российском рынке. Володин отметил, что Россия импортирует 68% лекарственных препаратов.