Гуам, США, 23 сентября, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,4 балла было зафиксировано у острова Гуам в Тихом океане 23 сентября Геологической службой США.

(сс) Ray Bouknight Сейсмограф

Землетрясение было зафиксировано в 05:52 по местному времени (08:52 по мск)

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, и располагался в 207 км от города Дедедо.

О жертвах, разрушения, а также об угрозе цунами не сообщается.

Напомним, что остров Гуам находится в западной части Тихого океана. Является самым южным из островов Марианского архипелага. На острове проживает около 180 тысяч человек.