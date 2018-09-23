Владимир, 23 сентября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. За два часа голосования во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области на участки пришли 5,2% избирателей, сообщил 23 сентября региональный избирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

«Во Владимирской области проголосовало 59 077 избирателей или 5,22%», — говорится в сообщении избиркома.

Активнее всего голосуют жители Меленковского района (8,9%). Также высокие показатели в Гороховецком и Ковровском районах. Самая низкая явка пока в Александрове. Здесь до участков дошли всего 2,4% избирателей. В районах Владимира явка пока на уровне 4% — 4,7%.

ИА REGNUM напоминает, что 23 сентября во Владимирской области проходят повторные выборы губернатора Владимирской области. По результатам первого тура, который состоялся 9 сентября, ни один из кандидатов не смог преодолеть отметку 50% плюс один голос, поэтому избирательная комиссия области назначила второй тур. В него вышли действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») и депутат регионального заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин.