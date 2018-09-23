Москва, 23 сентября, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» намерена организовать туристические полеты на Луну, стоимость которых будет варьироваться от $150 млн до $180 млн на человека. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник ракетно-космической отрасли.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Туристы

Напомним, ранее РКК «Энергия» уже сообщала, что туристический полет на Луну может стоит порядка $120 млн. Однако требования к туристическому проекту были пересмотрены и стоимость как билеты к Луне, так и полета на Международную космическую станцию были увеличены.

Стоит отметить, что туристические полеты на Луну пока ещё не запущены и проект на стадии проработки. Предполагается, что лунные туристы будут стартовать с Земли на ракете «Союз-2» с космодрома «Байконур». Одновременно с этим с космодрома «Восточный» в Амурской области будет стартовать ракета-носитель «Ангара», которая выведет на орбиту разгонный блок ДМ с дополнительным герметичным отсеком.

Уже на орбите корабль с туристами состыкуется с разгонным блоком и отправится далее к Луне. На Землю корабль вернется только через неделю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американской корпорации Space X также есть проект по организации туристических полетов на Луну. Илон Маск обещал, что первые туристы отправятся на Луну уже в 2018 году. Но теперь запуск проекта отложили до середины 2019 года. Стоимость билета на Луну от Space X оценивается в $150 млн минимум. Полет также займет неделю.