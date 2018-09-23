Майкоп, 23 сентября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. IХ региональный фестиваль адыгейского сыра состоялся в Адыгее — на поляне у подножия хребта Уна-Коз по дороге к плато Лагонаки 22 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства главы республики. Участниками и гостями фестиваля в этом году стали более 12 тыс. человек — сыровары, мастера прикладного искусства и туристы, приехавших в Адыгею познакомиться с национальными традициями, кухней и попробовать настоящего адыгейского сыра. Почетными гостями фестиваля стали глава РА Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, госсоветник РА Аслан Тхакушинов, представители республиканской и муниципальной власти.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Фестиваль адыгейского сыра

«Адыгейский сыр давно знают и любят в нашей стране и за ее пределами. Сегодня мы называем его одним из главных брендов нашей республики, этот выбор определил большой интерес людей к национальному продукту. Уверен, гости фестиваля по достоинству оценят предлагаемую продукцию, а также мастерство местных кулинаров», — сказал Мурат Кумпилов, приветствуя гостей и участников фестиваля.

На время проведения фестиваля поляна превратилась в этногород: здесь расположились национальные подворья, ремесленные мастерские. Для желающих были организованы игровые площадки, фотозоны. Но самое главное — все желающие смогли увидеть, как рождается адыгейский сыр и попробовать его. Гостей на фестивале угощали только что сваренным сыром, а также другими блюдами с адыгейским сыром — халюжами, гуубатами, пирогами, варениками.

Глава Адыгеи также зашел в каждое подворье, ознакомился с представленной продукцией, пообщался с сыроварами и сельхозпроизводителями. Он подчеркнул, что руководство региона продолжит принимать меры для защиты товарного знака «Адыгейский сыр» и оказывать поддержку предприятиям молочной отрасли по наращиванию производства.

Отметим, что в 2018 году объемы производства адыгейского сыра увеличились на 30%, при этом до конца года рост должен составить еще 10−12%. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. тонн. При необходимости в республике могут и скорректировать планы в сторону увеличения производства. На самих предприятиях проведена серьезная реконструкция. В результате мощности молокозаводов увеличились на 37%.

«Сыры как продукт очень популярны в мире, и адыгейский сыр по своим вкусовым, полезным качествам, по ассортименту может конкурировать с любыми из них. Но производство сыра — это не только развитие пищевой промышленности республики, но и сохранение традиций и обычаев. Это еще одно важное преимущество нашего национального продукта. Оно открывает возможности для развития как событийного туризма, так и гастрономического. Это замечательно демонстрирует ежегодный фестиваль адыгейского сыра. Мероприятие стало одним из самых знаковых туристских праздников, который ежегодно привлекает в республику все большее число гостей из разных регионов страны», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Кульминацией праздника стало определение победителя конкурса сыроварения. Лучшим мастером-сыроваром стал Рустем Хуадоков из аула Пшизов Шовгеновского района, а самым гостеприимным подворьем гости фестиваля назвали подворье города Адыгейска.