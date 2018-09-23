Майкоп, 23 сентября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил новый цех молзавода «Тамбовский» — одного из крупнейших производителей рассольных сыров в Адыгее и одного из ведущих предприятий молочной промышленности на юге России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики. Головное производство предприятия расположено в хуторе Тамбовский Гиагинского района. Новый цех упаковки готовой продукции построили в Майкопе, общая сумма инвестиций составила 120 млн рублей.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи осмотрел новый цех молзавода «Тамбовский»

Глава Адыгеи осмотрел цех. Здесь на площади более двух тысяч квадратных метров установлены современные вакуумные и упаковочные машины, холодильные и микроволновые установки, другое современное оборудование. С момента запуска цеха уже упаковано около 184 тонн готовой продукции. Цех выпускает около пяти тонн готовой продукции в сутки. Планируется довести этот показатель до 20 тонн.

Гендиректор завода Мурат Тлюстангелов поблагодарил главу республики за поддержку в реализации проекта, содействие республиканской власти в вопросах присоединения объекта к электросетям, создания условий для развития бизнеса. Он также сообщил, что на головном предприятии также произведена реконструкция зданий, складских и холодильных помещений. Ведется строительство еще восьми объектов. Предполагаемый объем инвестиций — около 230 млн рублей.

«Модернизация производства — одно из главных условий увеличения производственных мощностей. Примером этому является молзавод «Тамбовский». Благодаря инновационному подходу, на предприятии отмечен рост показателей финансово-экономической деятельности, соответственно увеличиваются и налоговые поступления в бюджет, создаются новые рабочие места. Все это позитивно отражается на развитии экономики региона в целом. Поэтому мы заинтересованы в таких предприятиях и будем их поддерживать, создавать условия для развития бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности региона», — сказал Мурат Кумпилов.

Численность сотрудников на предприятии при этом ежегодно растет — с 2016 года она выросла вдвое. Благодаря реализации инвестпроекта, будет создано до 250 новых рабочих мест, сейчас трудоустроено 80 человек. Темп роста заработной платы на предприятии составил 147% к уровню 2016 года.

Глава региона также отметил, что руководство предприятия должно соблюдать социальные обязательства. В частности, он поручил рассмотреть обращения работников и скорректировать время движения общественного транспорта в соответствии с режимом работы цеха для удобства сотрудников.

Работников предприятия организованно доставляют на завод и обратно, обеспечивают спецодеждой, есть своя столовая, прачечная. Гендиректор заверил, что дальнейшая деятельность ООО «Тамбовский» нацелена на повышение эффективности парка технологического оборудования; сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции; снижение потерь; увеличение ассортимента и сбыта выпускаемой продукции; создание благоприятных условий труда.