Хабаровск, 23 сентября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В социальных сетях стала распространятся информация о том, на солдат-избирателей, которые голосуют во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, якобы оказывается давление.

Mil.ru Юный солдат

В качестве доказательства такого «давления» в соцсетях стали публиковать фотографию с одного из избирательных участков Хабаровска, на котором котором зафиксирован факт фотосъемки в кабинке для голосования.

На фотографии видно, что старший по званию военнослужащий фотографирует голосующего солдата. В комментариях к снимку утверждается, что таким образом командование якобы контролирует — за кого именно отдают свои голоса военнослужащие во втором туре выборов губернатора Хабаровского края.

Заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко решила лично разобраться в произошедшем. Оказалось, что фотография была сделана на избирательном участке №117 в районе Дальхимфармзавода.

«Действительно, факт фотографирования подтвердился. Но всё было согласовано. Командир обратился с просьбой к председателю комиссии сфотографировать момент, как будет отдавать свой голос впервые голосующий 18-летний солдат», — рассказала Кононенко в интервью информационному агентству «Хабаровский край сегодня».

Она подчеркнула, что сразу было оговорено, что бюллетень был повёрнут обратной стороной. За кого именно голосовал солдат видно не было. Сам снимок делался для стенгазеты воинской части.