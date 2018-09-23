Хабаровск, 23 сентября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Избирательный штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края Сергея Фургала подал 10 жалоб в краевую избирательную комиссию. Юристы штаба готовят документы в ЦИК РФ, Генеральную прокуратуру России и СУ СК РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khabarovsk.izbirkom.ru Избирательная комиссия Хабаровского края

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Штаб кандидата от ЛДПР жалуется на массовые нарушения, на то, что людей якобы заставляют голосовать за нужного кандидата.

В крайизбиркоме отметили, что жалобы приняты и зарегистрированы в установленном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, штаб кандидата Вячеслава Шпорта подал уже 14 жалоб в краевую избирательную комиссию. Готовятся ещё пять жалоб. Явка на 12:00 по местному времени (05:00 мск) составила 19,89%. 23 сентября в Хабаровском крае проходит второй тур голосования на выборах губернатора. В нём принимают участие действующий губернатор Вячеслав Шпорт («ЕР») и депутат ГД РФ Сергей Фургал (ЛДПР). В первом туре ни один из лидеров гонки не смог набрать положенных 50% + 1.