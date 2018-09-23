Луганск, 23 сентября, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Силовики Украины три раза за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили 22 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«За 21 сентября 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела», — говорится в сообщении представительства ЛНР.

По данным представительства, обстрелы с украинской стороны велись в населенных пунктах Христовое, Золотое-5 (Михайловка) и Донецкий. При этом в Золотом-5 был обстрелян автобус с 15 пассажирами.

В обстрелах применялись 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В общей сложности по территории республики выпущено свыше дести мин и гранат.

Отметим, с 29 августа на Донбассе объявлено так называемое «школьное перемирие», которое является четвертой попыткой установить режим прекращения огня в регионе с начала года.