Москва, 23 сентября, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение о скором начале грозы с сильными порывами ветра опубликовало ГУ МЧС России 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

ГУ МЧС России по г. Москве сообщает, что, по данным метеорологов, в ближайшее время в столице ожидается дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с.

Аварийно-спасательная служба рекомендует переждать непогоду в помещении. В случае, если непогода застигла на улице, то необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Автомобилистам рекомендуется остановить автомобиль при сильной грозе, так как на дорогах резко ухудшается видимость, а вспышки молний могут ослепить водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября была зафиксирована рекордно теплая погода. В 14:00 термометры на ВДНХ показывали + 25,8°. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1994 году, тогда температура в столице поднялась до +25,4°.