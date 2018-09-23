Тегеран, 23 сентября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Главы дипломатических миссий Нидерландов, Дании, а также временный поверенный в делах Великобритании вызваны официальным представителем министерства иностранных дел Ирана Бахрамом Касеми на встречу в связи с терактом, который произошел на военном параде в городе Авхаз, сообщает 23 сентября агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Дворец Голестан. Тегеран

Согласно данным агентства, в Тегеране считают, что члены групп террористов, причастных к теракту, скрываются в странах Евросоюза. Также, как заявил официальный представитель иранского МИД, то, что ЕС не вносит в черный список членов таких террористических группировок до момента, пока те не совершат преступления на территории ЕС — неприемлемо.

Кроме этого, Бахрам Касеми подчеркнул, что ранее послов указанных стран предупредили о нахождении террористов на их территории, и власти Ирана выражают надежду на арест и экстрадицию преступников в Иран.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, в иранском городе Авхаз неизвестные открыли огонь по людям во время военного парада. В результате погибли не менее 29 человек, и ещё 57 получили ранения.