Абуджа, 23 сентября, 2018, 06:00 — ИА Регнум. Швейцарское торговое судно подверглось нападению пиратов в Гвинейском заливе у берегов Нигерии. Бандиты похитили 12 членов экипажа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании Massoel Shipping.

Цитата из м∕ф «Бармалей и морские пираты». Реж. Давид Черкасский. 1984. СССР «Не ходите, дети, в Африку гулять»

Принадлежащий транспортной компании сухогруз Glarus перевозил пшеницу, он шел из города Лагос в Порт-Харкорт. Нападение произошло в 45 морских милях (83 км) к юго-западу от острова Бонни. Всего на борту находились 19 моряков.

В Massoel Shipping заявили, что сотрудничают с местными властями и специалистами ради скорейшего освобождения заложников. О национальной принадлежности похищенных не говорится, известно лишь, что ни один из них не является гражданином Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, нападения пиратов на суда время от времени происходят в Гвинейском заливе. Зачастую банды берут моряков или пассажиров в заложники, чтобы требовать выкуп.

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