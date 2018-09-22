Киев, 23 сентября, 2018, 02:18 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко должен освободить от должности главу МИД Павла Климкина. Об этом написал внефракционный депутат Верховной рады Виктор Балога на своей странице в соцсети Facebook.

Raimond Spekking Павел Климкин

«Я считаю, что Порошенко должен отправить в отставку Климкина. Это не уровень дипломата», — так прокомментировал Балога заявления Климкина о Закарпатье.

Вскоре Климкин договорится до того, что жители Закарпатья, Буковины — вовсе не украинцы и мешают «строить идеальное общество». Однако в Закарпатье на протяжении столетий мирно живут и работают люди разных национальностей: украинцы, румыны, венгры, поляки, словаки и немцы, добавил парламентарий.

Ранее Климкин назвал Закарпатье рискованным регионом с точки зрения влияния на него соседних стран. Он также заявил в эфире канала «1+1», что в регионе процветает контрабанда, а вот туризм не очень развит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские издания опубликовали видео из консульства Венгрии в Берегово. В ролике дипломаты призывают жителей Закарпатья скрывать от украинских властей наличие второго гражданства.

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