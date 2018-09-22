Оттава, 23 сентября, 2018, 00:54 — ИА Регнум. По меньшей мере 30 человек получили травмы в результате торнадо, бушевавшего на юго-востоке Канады. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Цитата из кф Смерч. реж Ян де Бонт. США. 1996 Спасаются от торнадо

Атмосферный вихрь прошел по территории между столицей страны Оттавой и городом Гатино 21 сентября. По предварительным данным, скорость ветра составляла более 200 км/ч.

Буйство стихии оставило без электроснабжения около 170 тыс. потребителей, порядка 40 домов повреждены. Пострадали 30 человек, более десяти — госпитализированы.

Так, в Оттаве в больницы попали шесть человек, состояние двоих раненых — тяжелое. Еще пятеро госпитализированы в Гатино, уточняет телеканал CBC. Другим пострадавшим помощь оказали без госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от мощного урагана «Флоренс» пострадали штаты на Восточном побережье США. Сильнейшим ветром повалены деревья, разрушены дома. Ураган сопровождался торнадо, обильными осадками. Известно о 43 погибших.

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