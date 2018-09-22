Дамаск, 23 сентября, 2018, 00:28 — ИА Регнум. По информации ресурса Al-Masdar News, вечером 21 сентября вспыхнули ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией и протурецкими боевиками из Свободной сирийской армии.

(сс) thomasstaub Взрыв

Местные источники утверждают, что сирийские военные выпустили пару мин в сторону позиций протурецких боевиков в городе Аль-Баб в восточной части сирийской провинции Алеппо. В ответ боевики ССА ударили несколькими ракетами по позициям сирийских военных в соседнем городе Тадеф, находящимся к югу от города Аль-Баб.

Затем начался шквал огня с обеих сторон. Взаимные обстрелы не прекращались в течение всего вечера 21 сентября. Общее количество жертв с обеих сторон пока неизвестно.

Местные наблюдатели обращают внимание, что это первое почти за год очень крупное противостояние между сирийскими войсками и протурецкими джихадистами на оси Аль-Бал-Тадеф.

Ранее сирийская армия, как правило, ограничивалась ответными ударами на обстрелы протурецких боевиков своих позиций и жилых кварталов. Для ответных ударов, кроме ракет и артиллерии, применялись ВВС Сирии и ВКС РФ. Для наведения сирийских ракет и артиллерии активно использовалась информация российских беспилотников-разведчиков.