Тегеран, 22 сентября, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Представительство Организации Объединённых Наций (ООН) в Иране выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта во время военного парада в городе Ахваз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

«Мы (представительство ООН) выражаем соболезнования Исламской Республике Иран и семьям жертв атаки, — говорится в сообщении, обнародованном на странице в соцсети Twitter. — Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в городе Ахваз на юго-западе Ирана был совершен теракт — вооруженные боевики открыли стрельбу по зрителям и участникам военного парада. По последним данным, в результате кровавой акции погибли 28 человек, десятки пострадали.

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