Москва, 22 сентября, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Если западные инвесторы из-за возможных санкций США откажутся от финансирования строительства газопровода «Северный поток — 2», России готова «проложить трубу» за свой счет. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По данным источников, данную тему якобы обсуждали канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин во время встречи в августе текущего года.

Газета отмечает, что Путин заверил Меркель в том, что Москва обеспечит финансирование проекта в случае введения санкций США против западных компаний (участвующих в проекте).

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября 2018 г. президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой в Белом доме заявил, что Вашингтон не будет вводить санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».

Читайте также: Трамп: Санкций против компаний из проекта «Северный поток — 2» не будет