Дамаск, 22 сентября, 2018, 22:14 — ИА Регнум. По информации местных источников, группировка «Лива Шухада Аль-Карьятейна» («Бригада шахидов (мучеников) города Аль-Карьятейн») со своими семьями собирается покинуть район Эт-Танф, который находится в сирийской провинции Хомс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

Эта группировка поддерживается США, вела боевые действия с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Сирийской арабской армией. Она относится к числу крупных группировок в этом районе.

Соглашение о выводе группировки на север Сирии заключено с сирийскими и российскими военными. Перед эвакуацией боевики должны сдать тяжелое вооружение и технику. Боевики с семьями находятся в лагере беженцев «Рукбан».

Кроме этого, недавно появилась информация, что скоро лагерь беженцев могут покинуть и мирные жители. Ранее неоднократно сообщалось, что в лагере сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. Американские военные не допускали туда сирийское правительство и международные организации, чинили препятствия оказанию гуманитарной помощи.

Многие беженцы были поставлены на грань выживания. Это облегчало боевикам вербовку беженцев в ряды своих исламистских группировок. По приблизительным данным, в лагере находится около 80 тысяч человек.

Лагерь беженцев «Рукбан» расположен на сирийско-иорданской границе, возле американской базы Эт-Танф. Гарнизон базы состоит в основном из военнослужащих американских сил специальных операций, а также военнослужащих других стран международной коалиции, возглавляемой США. Вокруг базы американские военные установили запретную зону радиусом 55 километров.

Местные источники предполагают, что эвакуация исламистской группировки и предстоящая эвакуация местных жителей свидетельствуют о том, что войска США могут покинуть этот район. Россия и сирийское правительство неоднократно призывали Вашингтон вывести свои войска из района Эт-Танф.