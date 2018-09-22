Кабул, 22 сентября, 2018, 21:36 — ИА Регнум. На севере Афганистана в уезде Ширин Тагаб прогремел мощный взрыв. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил начальник полиции уезда Гулам Али.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, группа детей подорвалась на мине в селении Кох Сайяд. По уточненным данным, в результате инцидента погибли семь детей, еще пятеро ранены.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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