«Атлетико» уверенно одолел «Хетафе» в 5-м туре Примеры
Мадрид, 22 сентября, 2018, 21:26 — ИА Регнум. 22 сентября на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» в рамках 5-го тура испанской Примеры 2018/19 был разыгран матч между командами «Хетафе» и «Атлетико». Матч завершился уверенной победой «матрасников» со счетом 2:0.
Первый мяч на 14-й минуте матча в свои ворота забил 25-летний испанский защитник Давид Сория — 0:1. На исходе первой трети второй половины матча чемпион мира 2018-го года Тома Лемар удвоил преимущество «матрасников» — 0:2. Для француза этот гол стал первым в составе «Атлетико».
Статистика матча («Хетафе"/"Атлетико»)
Удары 10/5
Удары в створ ворот 2/2
Процент владения 49%/51%
Поданные угловые ½
Нарушения правил 11/15
Набрав 8 очков «Атлетико» (Мадрид) поднялся на 5-ю строчку в таблице лиги. «Хетафе» с 7-ю очками опустился на 6-е место.
Стартовые составы на матч:
«Хетафе»: Сория, Антунеш, Гонсалес, Кабрера, Суарес, Даконам, Портильо, Дьеду, Арамбарри, Анхель, Молина.
«Атлетико»: Облак, Луис, Хуанфран, Эрнандес, Хименес, Сауль, Коке, Родриго, Гризманн, Лемар, Коста.
Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.
Желтые каточки: Суарес — 56, Сауль — 82, Хуанфран — 84.
Красные карточки: Алехо — 67.
Голы: Сория (авг) 14 — 0:1, Лемар 60 — 0:2.