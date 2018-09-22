«Тоттенхэм» одержал победу над «Брайтоном» в матче АПЛ
Лондон, 22 сентября, 2018, 21:24 — ИА Регнум. 22 сентября на стадионе «Фалмер Стэдиум» в рамках 6-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Брайтон» и «Тоттенхэм». Противостояние завершилось победой «шпор» со счетом 2:1.
Первый мяч на 42-й минуте забил таранный форвард национальной сборной Англии Киран Триппьер, уверенно реализовав пенальти — 0:1. На 77-й минуте Эрик Ламела удвоил преимущество «шпор», замкнув наввес Дэнни Роуза — 0:2. В компенсированное время Антони Кноккарт забил «гол престижа» — 1:2.
Статистика матча («Брайтон"/"Тоттенхэм»)
Удары 6/13
Удары в створ ворот 2/4
Процент владения 28%/72%
Поданные угловые 5/6
Нарушения правил 13/6
Одержав 4-ю победу в сезоне и набрав 12 очков «Тоттенхэм» поднялся на 5-ю позицию. «Брайтон» с 5-ю баллами остался на 14-м месте.
Стартовые составы на матч:
«Брайтон»: Райан, Бонг, Даффи, Данк, Монтойа, Стивенс, Кноккарт, Биссума, Марч, Проппер, Маррей.
«Тоттенхэм»: Гадзанига, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сон, Дайер, Эриксен, Моура, Кейн.
Главный арбитр матча: Крис Кавана.
Желтые каточки: Триппьер — 45, Кайал — 61, Биссума — 74.
Голы: Кейн (пен) 42 — 0:1, Ламела 76 — 0:2, Кноккарт 90+4 — 1:2.