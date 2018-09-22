Лондон, 22 сентября, 2018, 21:24 — ИА Регнум. 22 сентября на стадионе «Фалмер Стэдиум» в рамках 6-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Брайтон» и «Тоттенхэм». Противостояние завершилось победой «шпор» со счетом 2:1.

Barbara van Cleve Стадион «Фалмер»

Первый мяч на 42-й минуте забил таранный форвард национальной сборной Англии Киран Триппьер, уверенно реализовав пенальти — 0:1. На 77-й минуте Эрик Ламела удвоил преимущество «шпор», замкнув наввес Дэнни Роуза — 0:2. В компенсированное время Антони Кноккарт забил «гол престижа» — 1:2.

Статистика матча («Брайтон"/"Тоттенхэм»)

Удары 6/13

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения 28%/72%

Поданные угловые 5/6

Нарушения правил 13/6

Одержав 4-ю победу в сезоне и набрав 12 очков «Тоттенхэм» поднялся на 5-ю позицию. «Брайтон» с 5-ю баллами остался на 14-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Брайтон»: Райан, Бонг, Даффи, Данк, Монтойа, Стивенс, Кноккарт, Биссума, Марч, Проппер, Маррей.

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сон, Дайер, Эриксен, Моура, Кейн.

Главный арбитр матча: Крис Кавана.

Желтые каточки: Триппьер — 45, Кайал — 61, Биссума — 74.

Голы: Кейн (пен) 42 — 0:1, Ламела 76 — 0:2, Кноккарт 90+4 — 1:2.