«Шальке-04» потерпел четвертое подряд поражение в сезоне Бундеслиги
Берлин, 22 сентября, 2018, 21:23 — ИА Регнум. 22 сентября на стадионе «Фельтинс-Арена» в рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Шальке-04» и «Бавария». Матч завершился уверенной победой гостей.
Первый мяч в дебюте матча забил лидер национальной сборной Колумбии Хамес Родригес после передачи Джошуа Киммиха — 0:1. На экваторе второй половины матча Роберт Левандовски удвоил преимущество мюнхенской команды точным ударом с пенальти — 0:2.
Статистика матча («Шальке-04"/"Бавария»)
Удары 8/13
Удары в створ ворот 3/7
Процент владения 33%/67%
Поданные угловые 0/8
Нарушения правил 12/10
Одержав 4-ю подряд победу и набрав 12 очков «Бавария» вновь возглавила турнирную таблицу. «Шальке-04» без очков остался на предпоследнем место в «зоне вылета».
Стартовые составы на матч:
«Шальке-04»: Фарманн, Настасич, Сане, Налдо, Мак-Кенни, Ди Санто, Руди, Калиджури, Шопф, Ут, Эмболо.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алькантара, Родригес, Горецка, Рибери, Мюллер, Левандовски.
Главный арбитр матча: Даниэль Зиберт.
Желтые каточки: Налдо — 32, Калиджури — 42, Вагнер — 90.
Голы: Родригес 8 — 0:1, Левандовски (пен) 8 — 0:2.