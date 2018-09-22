«Оренбург» добился ничейного результата в матче с «Ахматом»
Грозный, 22 сентября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. 22 сентября на стадионе «Ахмат-Арена» в рамках 8-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Ахмат» и «Оренбург». Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.
Первый мяч на экваторе первой половины матча забил венесуэльский центральный защитник Уилкер Анхель после передачи Исмаэля — 1:0. На 66-й минуте Вадим Афонин вновь сделал счет равным — 1:1.
Статистика матча («Ахмат"/"Оренбург»)
Удары 7/4
Удары в створ ворот 4/3
Процент владения 45%/55%
Поданные угловые 2/4
Нарушения правил 9/19
Набрав 11 очков «Ахмат» поднялся на 6-ю строчку. «Оребнбург» с тем же количеством очков идет позицией ниже.
Стартовые составы на матч:
«Ахмат»: Городов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Семенов, Уциев, Думбия, Исмаэль, Швец, Балай, Митришев.
«Оренбург»: Фролов, Бегич, Малых, Терехов, Андреев, Ойеволе, Мишкич, Попович, Сутормин, Афонин, Деспотович.
Главный арбитр матча: Сергей Иванов.
Желтые каточки: Думбия — 50, Попович — 60, Афонин — 63, Ойеволе — 80, Бериша — 80.
Голы: Анхель 22 — 1:0, Афонин 66 — 1:1.