Грозный, 22 сентября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. 22 сентября на стадионе «Ахмат-Арена» в рамках 8-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 был разыгран матч между командами «Ахмат» и «Оренбург». Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Akhmat-arena.ru Стадион «Ахмат-Арена»

Первый мяч на экваторе первой половины матча забил венесуэльский центральный защитник Уилкер Анхель после передачи Исмаэля — 1:0. На 66-й минуте Вадим Афонин вновь сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Ахмат"/"Оренбург»)

Удары 7/4

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения 45%/55%

Поданные угловые 2/4

Нарушения правил 9/19

Набрав 11 очков «Ахмат» поднялся на 6-ю строчку. «Оребнбург» с тем же количеством очков идет позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Городов, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Семенов, Уциев, Думбия, Исмаэль, Швец, Балай, Митришев.

«Оренбург»: Фролов, Бегич, Малых, Терехов, Андреев, Ойеволе, Мишкич, Попович, Сутормин, Афонин, Деспотович.

Главный арбитр матча: Сергей Иванов.

Желтые каточки: Думбия — 50, Попович — 60, Афонин — 63, Ойеволе — 80, Бериша — 80.

Голы: Анхель 22 — 1:0, Афонин 66 — 1:1.