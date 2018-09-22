Киев, 22 сентября, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2», который пройдет из РФ в Германию по дну Балтийского моря, нанесет ущерб экономике Украины. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко в интервью газете Rheinische Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

По его словам, Украина лишится доходов от транзита голубого топлива после реализации данного проекта.

Порошенко считает, что Россия якобы пытается «ослабить» Украину, которая ежегодно получала около $3 млрд за транзит газа.

По его словам, строительство газопровода по дну Балтийского моря «бессмысленно», так как украинская сторона располагает достаточным логистическим потенциалом для доставки газа в страны ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, пройдёт из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Пропускная способность двух ниток газопровода в год будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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