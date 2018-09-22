«Фиорентина» разгромила «СПАЛ» в матче чемпионата Италии
Рим, 22 сентября, 2018, 20:57 — ИА Регнум. 22 сентября на стадионе «Артемио Франки» в рамках 5-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19 был разыгран матч между командами «Фиорентина» и «СПАЛ». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «фиалок».
Первый мяч на 18-й минуте матча забил арендованный из «Ювентуса» форвард национальной сборной Хорватии Марко Пьяца — 1:0. Через 10 минут Никола Миленкович удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Жордана Верету — 2:0. В дебюте второй половины матча Федерико Кьеза довел счет до разгромного — 3:0.
Статистика матча («Фиорентина"/"СПАЛ»)
Удары 15/5
Удары в створ ворот 5/2
Процент владения 53%/47%
Поданные угловые 10/1
Нарушения правил 7/12
Одержав третью победу в сезоне и набрав 10 очков «Фиорентина» поднялась на 2-ю строчку. «СПАЛ» с 9-ю очками опустился на 5-е место.
Стартовые составы на матч:
«Фиорентина»: Лафонт, Бираги, Миленкович, Песселья, Уго, Жерсон, Верету, Бенасси, Симеоне, Пьяца, Кьеза.
«СПАЛ»: Гомис, Сионек, Викари, Миссироли, Фелипе, Куртич, Лаццари, Скьяттаррелла, Фарес, Антенуччи, Петанья.
Главный арбитр матча: Давиде Черсини.
Желтые каточки: Бираги — 33, Скьяттарелла — 55, Куртич — 73.
Голы: Пьяца 18 — 1:0, Миленкович 28 — 2:0, Кьеза 56 — 3:0.